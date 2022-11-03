Глава Энергодара заявил, что через неделю город будет полностью обеспечен теплом

Александр Волга отметил, что к теплосети на данный момент подключены все социальные объекты

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Все жилые дома и объекты социальной инфраструктуры Энергодара будут обеспечены теплом в недельный срок. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" глава городской военно-гражданской администрации Александр Волга.

"Все социальные объекты города на данный момент запитаны теплом, большая часть жилого фонда. Также по очереди, согласно нашему плану, подключаются наши ТРП (теплораспределительные пункты - прим. ТАСС) города, и в ближайшее время, где-то примерно через неделю, полностью весь город будет запитан тепловой энергией", - сказал он.

В среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что запуск системы отопления начался в Энергодаре, тепло придет в дома в течение 6-8 дней. По словам Балицкого, сначала к теплоснабжению подключат социальные объекты, потом начнется запитка жилых домов.