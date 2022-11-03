В Новолакском районе Дагестана выплатят по 15 тыс. рублей мобилизованным участникам СВО

Средства на данные цели выделят из созданного в муниципалитете резервного фонда

МАХАЧКАЛА, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Новолакского района Дагестана единовременно выплатят мобилизованным участникам специальной военной операции по 15 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

"В Новолакском районе единовременно выплатят мобилизованным участникам СВО по 15 тыс. рублей. О новой мере поддержки мобилизованных рассказал глава МО "Новолакский район" Магомед-Гаджи Айдиев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мобилизованные жители Новолакского района, которые направлены для участия в СВО, в ближайшее время начнут получать на свои индивидуальные лицевые счета по 15 тысяч рублей. Средства на данные цели выделят из созданного в муниципалитете резервного фонда за счет перечисления желающими работниками учреждений и организаций района однодневного заработка или любой другой суммы.

"Такая помощь не помешает ребятам, так как зарплату они еще не начали получать", - добавили в администрации района.