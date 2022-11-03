Почти 120 млн рублей дополнительно направят из бюджета на концессии в сфере ЖКХ на Урале

Проектом предусмотрено несколько степеней очистки воды и установка самого современного оборудования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Около 120 млн рублей дополнительно направят в этом году из бюджета на развитие ЖКХ в трех муниципалитетах Свердловской области - Нижней Туре, Лесном, Ревде. Средства будут использованы в концессионных соглашениях, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Средства будут направлены на <…> реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере в Ревде, Лесном и Нижней Туре", - цитируют в департаменте губернатора региона Евгения Куйвашева с уточнением, что решение о распределении дополнительных средств на развитие ЖКХ принято в четверг на заседании правительства области.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, размер субсидии, которая будет направлена в этом году Нижнетуринскому городскому округу, составит 6,5 млн рублей, Лесному - 29 млн рублей, Ревде 83,5 млн рублей. Проекты в этих муниципалитетах направлены на повышение качества коммунальных услуг.

Кроме того, были распределены субсидии до 2024 года по федеральному проекту "Чистая вода" на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в Волчанском городском округе. В департаменте напомнили, что реконструкция Северо-Волчанского водозаборного узла должна полностью обеспечить жителей округа чистой питьевой водой.

Проектом предусмотрено несколько степеней очистки воды и установка самого современного оборудования. В 2023 году на реализацию этого проекта из областного бюджета будет выделено 456 млн рублей, в 2024 году - 220 млн рублей. Ожидается, что обновленный водозаборный узел будет сдан в эксплуатацию в 2024 году.

В 2018 году в Лесном в рамках концессионного соглашения стартовал проект модернизации городских систем водоснабжения и водоотведения. В 2020 году департамент информационной политики региона сообщал, что около 940 млн рублей федерального, областного и местного бюджетов будут направлены на реконструкцию централизованной системы водоотведения Ревды по нацпроекту "Экология". В начале текущего года министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов сообщал о планах по заключению концессии для модернизации системы водоснабжения и водоотведения в Нижней Туре.