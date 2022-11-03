Первые жители приграничных районов Белгородской области отправились в Тулу

В другой регион отправились 56 человек

ТАСС, 3 ноября. Первые два автобуса с жителями приграничных территорий Белгородской области, принявших решение временно покинуть дома, отправились в Тульскую область, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Сегодня утром в Тульскую область отправилось два автобуса с жителями нашей области, которые приняли решение временно покинуть регион. Это порядка 56 человек, из них 32 ребенка. Также в автобусах находятся сопровождающие - медработники и представители районов", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

В пунктах временного размещения в Тульской области жителей Белгородской области встретит заместитель Гладкова, также губернатор планирует лично навестить выехавших жителей приграничных территорий.

В минувшие выходные в пункты временного размещения в Подмосковье приехали около 400 человек из Белгородской области, в которой действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, средний уровень реагирования.