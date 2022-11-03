Липецкая компания восстановит работу элеватора в Херсонской области

ООО "Эверест" вступит во временное управление "Ровненским элеватором" сроком на один год

ХЕРСОН, 3 ноября. /ТАСС/. Липецкая компания "Эверест" вступила во временное управление элеватором в селе Ровное Генического района Херсонской области с целью возобновить его работу и восстановить инфраструктуру. Об этом сообщила администрация области.

"Брошенные украинской властью и бежавшими бизнесменами предприятия переходят под временное управление и возобновляют свою деятельность, - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации. - Благодаря участию липецкой компании "Эверест" в селе Ровное Генического района возобновляется работа местного элеватора".

Администрация отмечает, что ООО "Эверест" вступит во временное управление "Ровненским элеватором" сроком на один год. "За это время будет налажена работа предприятия и по возможности приведена в порядок сопутствующая инфраструктура", - указывают власти области.

В сообщении отмечается также, что через год будет проведен аудит эффективности внешнего управления и по результату будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве. "Передача бесхозных объектов во временное управление - это запуск предприятий, сохранение и создание рабочих мест, а также наполнение регионального бюджета. Одна из основных задач местных властей заключается в восстановлении инфраструктуры области, разрушенной бежавшими сторонниками киевского режима", - подчеркивает администрация.