Свердловские власти расширят условия применения маткапитала для оплаты услуг образования

Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Средства регионального материнского капитала в Свердловской области можно будет использовать для оплаты услуг репетиторов, имеющих лицензию и статус индивидуального предпринимателя. Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание региона, сообщили в пресс-службе областного парламента.

Сейчас за счет этой социальной выплаты можно покрывать расходы только на услуги образовательных организаций, государственных, муниципальных или частных.

"Депутаты подготовили пакет изменений в региональный закон, предусматривающий, что средства семейного капитала можно будет направлять на оплату услуг организаций, которые на основании лицензии осуществляют на территории Свердловской области образовательную деятельность в качестве дополнительного вида услуг (помимо основной специализации). Также за счет средств материнского капитала можно будет платить за обучение детей у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. К этой категории, в частности, относятся репетиторы", - цитирует пресс-служба председателя Заксобрания Людмилу Бабушкину.

В 2022 году размер областного материнского (семейного) капитала с учетом индексации составляет 152 310 рублей при рождении третьего или последующих детей и 228 464 рубля в случае рождения женщиной одновременно трех и более детей. Средства можно направить полностью или частично по девяти направлениям, включая улучшение жилищных условий, приобретение садовых, огородных земельных участков, а также садовых домов, оплату образовательных либо медицинских услуг, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации, подключение жилых помещений к газовым сетям.