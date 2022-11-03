В Женеве выставили на аукцион уникальный розовый бриллиант за $35 млн

По словам главы ювелирного отдела Christie's Макса Фосетта, бриллиант весит 18,18 карата

ЖЕНЕВА, 3 ноября. /ТАСС/. Один из крупнейших в мире розовых бриллиантов Fortune выставлен на аукцион Christie's в Женеве за $35 млн. Об этом в четверг сообщила газета The Express Tribune.

По словам главы ювелирного отдела торгового дома Макса Фосетта, "бриллиант весит 18,18 карата, и эта нумерология удачная для коллекционеров". "Его исключительный цвет и вес уже вызвали большой интерес во всем мире, это настоящая жемчужина, которую мы давно не видели", - добавил он.

Розовые бриллианты - одни из самых редких и наиболее востребованных драгоценных камней на рынке. В 2017 году на аукционе Sotheby's ("Сотбис") в Гонконге был продан уникальный бриллиант Pink star ("Пинк стар") весом 59,60 карата за рекордные 71,2 млн долларов. Другой знаменитый подобный камень Williamson Pink Diamond ("Виллиамсан пинк даймонд") принадлежал недавно умершей королеве Великобритании Елизавете II. Канадский геолог Джон Уильямсон, владелец рудника, подарил необработанный камень весом 54,5 карата принцессе Елизавете и принцу Филиппу на их свадьбу в 1947 году.