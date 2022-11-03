Мединский: историю в школе надо преподавать без "зазубривания" дат и фамилий

По словам помощника президента, нужно выстроить образовательный процесс так, чтобы изучение истории было "синхронизировано" с литературой, географией и обществоведением, чтобы школьник с интересом воспринимал обучение и "начинал понимать логику исторического процесса"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Преподавание истории в школах нужно сделать интересным и неформальным, уйти от "зазубривания", тогда молодежь будет хорошо разбираться в истории и сумеет отличать фейки от правды. Такое мнение высказал в четверг помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский журналистам во время просветительского марафона "Знание о героях".

"Надо сделать, чтобы преподавание истории в школе, прежде всего, было интересным. Это большая, сложная, комплексная проблема, потому что она упирается и в человеческий фактор, и в фактор подготовки педагогических знаний, в фактор учебников - их количества, их качества, ну и в то, чтобы сам процесс преподавания носил максимально незаформализованный характер. Я все время повторяю: изучение истории имеет мало отношения к зазубриванию цифр, дат, фамилий и каких-то теоретических постулатов, это самый интересный школьный предмет", - сказал Мединский.

По его словам, нужно выстроить образовательный процесс так, чтобы изучение истории было "синхронизировано" с литературой, географией и обществоведением, чтобы школьник с интересом воспринимал обучение и "начинал понимать логику исторического процесса". "Понимать, как все это связано, как война 1812 года и ее герои связаны с героями "Войны и мира", "Бородино", и [как] все это [связано] с географией России, где все это происходило, и что такое поля ратной славы. Тогда у нас проблем никаких не будет", - отметил Мединский.

В целом, резюмировал он, фальсификация истории - это лишь следствие, а бороться надо с причинами. "Понимать, в чем причина плохих знаний, и здесь, соответственно, вносить коррективы, исправления, делать так, как должно", - добавил помощник президента. Таким образом он ответил на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы молодежь хорошо разбиралась в истории, умела отличать фейки от истины и разбиралась в текущей ситуации.