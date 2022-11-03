Приморский театр кукол откроется 25 ноября после капитального ремонта

В честь открытия артисты театра покажут спектакль "Любовь к трем апельсинам"

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Приморский театр кукол откроется 25 ноября после масштабного капитального ремонта премьерой семейного спектакля "Любовь к трем апельсинам". Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Приморского края.

"25 ноября состоится открытие учреждения после масштабного ремонта. Театр кукол откроет свои двери для юных зрителей и их родителей большой премьерой: спектаклем по пьесе Карло Гоцци "Любовь к трем апельсинам". Это нестареющая история, полная фантастических приключений, волшебства, любви, предательства и праздника", - говорится в сообщении.

Показ спектакля "Любовь к трем апельсинам" пройдет также 26 и 27 ноября, добавили в пресс-службе.

Ремонт театра проводился по нацпроекту "Культура" при поддержке министерства культуры и архивного дела края. При проведении работ максимально сохранили элементы исторического здания, возраст которого превышает 100 лет. В результате ремонта театр значительно изменился, подчеркнули в пресс-службе: фойе стали просторнее, отреставрировали балконы и холлы, восстановили элементы лепнины, появились две малые сцены.

"Было очень важно сделать современным зрительный зал, сохранив историческую красоту, создать пространство для детей, людей, которое их будет привлекать и в котором им будет хорошо. Долго определялись с выбором цветов, деталей, элементов, все получилось очень удачно. Надеюсь, что приморские зрители будут рады этим изменениям", - говорит художник-постановщик театра кукол, главный художник Приморской сцены Мариинского театра Петр Окунев, его цитирует пресс-служба.

За три года в регионе по нацпроекту "Культура" произвели капремонт 98 муниципальных объектов культуры, в 2022 году ведется строительство четырех домов культуры, в 16 учреждениях идет капитальный ремонт, создаются модельные библиотеки, ведется модернизация нескольких детских школ искусств. Также в крае действует региональная государственная программа "Развитие культуры Приморского края", предусматривающая поддержку и развитие культурных учреждений региона.