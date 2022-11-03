Волгоградская область и Кузбасс запустят патриотические проекты в рамках соглашения

В рамках сотрудничества также планируется укрепить взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, культурной сферах

ВОЛГОГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Кемеровской области Сергей Цивилев подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве между регионами, согласно которому планируются совместные проекты по патриотическому воспитанию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области со ссылкой на Бочарова.

Ранее главы Волгоградской и Кемеровской областей встретились в Кузбассе, чтобы подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого планируется укрепить взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, культурной сферах, а также реализовать совместные проекты по патриотическому воспитанию молодежи и внутреннему туризму.

"Для нас очень важны вопросы взаимовыгодного сотрудничества, патриотического воспитания, а также обмен делегациями - посещение значимых мест детьми и молодежью. С победы в Сталинградской битве начался коренной перелом Великой Отечественно войны. И сибиряки сыграли важнейшую роль на этапе сталинградского сражения", - цитирует Бочарова пресс-служба. Губернатор выразил уверенность, что эти совместные проекты будут востребованы.

Сразу после подписания соглашения глава волгоградского региона ознакомился с ходом реализации инвестиционных, импортозамещающих и экологических программ на одном из крупнейших в стране предприятий химической отрасли "Азот", где производят азотные удобрения и аммиачную селитру сельскохозяйственного и промышленного применения. Бочаров подчеркнул, что Волгоградская область и Кузбасс имеют развитый промышленный кластер, где необходимо решать схожие задачи.

По данным администрации Волгоградской области, с 2019 года между двумя регионами действует соглашение о торгово-экономическом и гуманитарном партнерстве, в рамках которого прошли двусторонние бизнес-миссии с презентацией инвестиционных площадок и инвестиционного потенциала местных предприятий.

Отмечается, что делегация во главе с Андреем Бочаровым в настоящее время в Кузбассе принимает участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Сталинградской победы и входящих в федеральный комплексный план.

О подготовке

Подготовка и проведение мероприятий к 80-летию Сталинградской Победы выведены на всероссийский уровень. 15 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и создании федерального организационного комитета во главе с Дмитрием Медведевым. В сентябре правительство РФ утвердило план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, а также состав профильного оргкомитета. Памятные мероприятия запланированы не только на территории Волгоградской области, но затронут и другие субъекты РФ.