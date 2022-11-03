Село на севере Хабаровского края осталось без света в циклон

В населенном пункте проживают порядка 800 человек

ХАБАРОВСК, 3 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение села Аян на севере Хабаровского края нарушено из-за метели. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Мокрый снег, налипший на провода, стал причиной нарушения электроснабжения в селе Аян. Теплоснабжение в селе не затронуто. Бригады электросетей в настоящий момент ведут восстановительные работы для того, чтобы в кратчайшие сроки устранить аварию", - говорится в сообщении.

Аян является административным центром Аяно-Майского района, в селе проживают порядка 800 человек.

На территорию Хабаровского края оказывает влияние западный циклон. В разных районах отмечаются осадки и сильный ветер. На юге из-за непогоды прошли дожди, а в центральной части региона и на севере выпал мокрый снег. Эпицентр циклона в настоящее время сместился к Охотскому морю. В Охотском районе сейчас наблюдается сильный снегопад с ветром.

Транспортное сообщение в регионе осуществляется в полном объеме, все междугородние трассы открыты для проезда. Переправа Ванино - Холмск, связывающая остров с материком, не прекращала работу. В Хабаровске отмечаются пробки, произошло много аварий.

Циклон задержится в Хабаровском крае до 5-6 ноября.