В Москве выявили 843 случая заражения коронавирусом за сутки

Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 760, до 3 042 592

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 843 против 966 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 233 161 случай заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 13, против 10 днем ранее, до 46 653. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 760, до 3 042 592.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 257 против 167 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 118 587 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 287, до 1 099 463. За сутки в области не зафиксировано ни одного летального исхода.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 412 против 461 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 787 139 случаев инфицирования.

Количество выздоровевших после ковида в Петербурге увеличилось на 612 - до 1 746 703, число умерших возросло на 12 - до 35 809.