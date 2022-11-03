Кузбасс высадит кедры в местах сражений сибиряков в годы военных действий XX века

Планируется высаживать по 300 деревьев

КЕМЕРОВО, 3 ноября. /ТАСС/. Кузбасс намерен высадить кедры в местах, где сибиряки сражались за Родину в периоды военных действий прошлого 100-летия. Об этом в четверг сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев после церемонии открытия в Кемерове памятника Воину-Освободителю.

"Мы составили список всех великих сражений прошлого столетия и будем теперь землю с этих сражений привозить постепенно к нам и выкладывать [у памятника]. А взамен этого мы будем высаживать по 300 кедров там, где сражались сибиряки. Мы уже 300 кедров высадили во Ржеве, 300 кедров будем высаживать на Мамаевом Кургане, потом 300 кедров в местах Курской битвы и так пойдем шаг за шагом", - сказал Цивилев.

3 ноября в Кемерове открыли бронзовый памятник Воину-Освободителю, который стал точной копией одноименного монумента в берлинском Трептов-парке. Школьники из отрядов поисковиков провели экспедиции в российские регионы, где во время Великой Отечественной войны сражались сибирские дивизии и привезли землю с мест сражений. Ее заложили в курган памятника.

Открытие скульптуры состоялось в год 100-летия кузбасского фронтовика Николая Масалова, который в апреле 1945 года в боях за Берлин спас во время вражеского обстрела немецкую девочку и стал прототипом знаменитого монумента "Воин-Освободитель" скульптора Евгения Вучетича. Решение об установке точной копии памятника в Кузбассе приняли после того, как стало известно, что Масалов был лишен звания почетного гражданина Берлина. Инициативу кузбасских властей в прошлом году поддержал президент России Владимир Путин.

Вдоль 300-метровой аллеи к памятнику Воину-Освободителю установлены конструкции с именами почти 3 тыс. сибиряков - Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев России. На них также указаны и названия воинских формирований Сибири, военных госпиталей и заводов, которые работали для фронта.