Папа Римский Франциск отправился в поездку в Бахрейн для межрелигиозного диалога

Понтифик примет участие в закрытии межрелигиозного форума-диалога "Восток и Запад во имя сосуществования"

ВАТИКАН, 3 ноября. /ТАСС/. Межрелигиозный диалог, одна из наиболее важных тем для Папы Римского Франциска, будет в центре его апостольской поездки в Королевство Бахрейн, которая началась в четверг по приглашению местных властей и католического духовенства. Понтифик вылетел на самолете компании ITA Airways из римского аэропорта Фьюмичино в город Авали, где его будет встречать король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа.

В пятницу Франциск примет участие в закрытии межрелигиозного форума-диалога "Восток и Запад во имя сосуществования", в котором участвует ряд политических и религиозных лидеров региона. В частности, это станет еще одной возможностью для новой встречи с верховным имамом крупнейшего в мире исламского университета "Аль-Азхар" шейхом Ахмад ат-Тайебом, с которым в 2019 году глава Римско-католической церкви стал инициатором подписания документа "О человеческом братстве во имя мира и мирного сосуществования" в Абу-Даби. Франциск стал первым Папой Римским, ступившим тогда на землю Аравийского полуострова. Менее двух месяцев назад Франциск участвовал в Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане.

В форуме в Бахрейне, который начинается в четверг, согласно распространенной программе, принимают участие глава Татарстана Рустам Минниханов, глава экспертного совета при патриархе Московском и всея Руси по взаимодействию с исламским миром иеромонах Григорий (Матрусов). Среди спикеров значится также патриарх Константинопольский Варфоломей.

Франциск произнесет речь на закрытии форума, встретится с представителями ислама, проведет экуменическую встречу и молитву о мире в местном католическом соборе. Кроме того, он возглавит мессу на местном стадионе. Среди населения Бахрейна, насчитывающего около 1,5 млн человек, примерно 80 тыс. составляют католики, в основном эмигранты, работающие в королевстве. Самая старая католическая церковь в столице Манаме, где Папа Римский встретится в воскресенье с католическим духовенством, была построена в 1939 году. В отсутствие нунциатуры в Бахрейне Франциск остановится в королевском дворце. С королем Бахрейна нынешний понтифик уже встречался в Ватикане в 2014 году, когда и получил приглашение посетить эту страну.

Накануне папской поездки ряд общественных правозащитных организаций, включая Amnesty International, обращал внимание на недостаточное соблюдение прав человека в Бахрейне, напоминая о репрессиях после протестных акций в 2011 году и притеснении со стороны правящего суннитского монаршего дома мусульманской шиитской оппозиции. "Это древняя земля, на которое издревле живут разные этнические и религиозные группы, именно поэтому остановка там крайне ценна на пути к братству", - отметил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.