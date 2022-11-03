ВЦИОМ заявил о рекордно высокой доле россиян, чувствующих сплоченность общества

Этот показатель достиг 56% и стал самым высоким за все периоды измерений

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Более половины опрошенных россиян (56%) чувствуют сплоченность российского народа, что стало рекордным показателем за все периоды измерений. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

"В сравнении с прошлым годом доля тех, кто чувствует сплоченность российского общества, ощутимо возросла. Если в 2021 году лишь треть россиян ответили, что народное единство в России есть (31%), то сегодня это мнение разделяют 56% (плюс 25 п. п. за год). Это максимальный показатель за весь период измерений", - говорится в сообщении.

Причиной высоких показателей признания сплоченности общества выступает проведение специальной военной операции. Россияне, декларирующие народное единство, аргументируют свою позицию отношением Запада к России и проведением специальной военной операции и мобилизацией (28%), а также тем, что у каждой нации есть чувство единства. В качестве других оснований для ощущения сплоченности у общества респонденты указали на то, что в трудные минуты россияне объединяются (9%), большинство поддерживают одного лидера и его политику (9%). Другие полагают, что это обосновано нашим менталитетом (8%), стремлением помочь друг другу (7%), наличием общих целей (6%).

Отмечается, что, 71% россиян считают важным отмечать такие праздники, как День народного единства. Женщины (75%) признают важность праздника чаще мужчин (66%), молодежь 18-24 лет (77%) - чаще представителей старшего поколения в возрасте от 45 до 59 лет (70%), а сельские жители (75%) - чаще жителей городов-миллионников (64%). "Сплоченность народа ощущают примерно одинаково во всех социально-демографических группах", - добавляется в сообщении. По ощущению каждого второго респондента (49%), за последний год чувство народного единства в российском обществе усилилось, при этом 17% считают, что оно ослабело, 28% изменений не заметили.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 28 октября 2022 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

4 ноября в России ежегодно с 2005 года отмечается День народного единства. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году. Официальный статус дня воинской славы он получил после принятия 29 декабря 2004 года поправок в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Является нерабочим днем.