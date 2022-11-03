Британская почта в последний раз выпустила рождественские марки с профилем Елизаветы II

Со временем Банк Англии, а также почта заменят все монеты, банкноты и марки, на которых изображена королева

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Королевская почта Великобритании выпустила в последний раз набор рождественских марок с портретом королевы Елизаветы II (1926-2022). Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News.

Марки в стиле ар-деко, созданные художницей Кэти Пондер, рассказывают о ключевых моментах Рождества Христова. В знак уважения к Елизавете II, правившей в течение рекордных в британской истории 70 лет и 7 месяцев, на них изображен ее профиль с бриллиантовой диадемой, которая, по данным почтового музея, впервые появилась на праздничных марках еще в 1967 году.

На каждой марке также есть специальный штрих-код, после сканирования которого через приложение Royal Mail на телефоне можно посмотреть праздничное видео, созданное мультипликационной студией Aardman Studios.

Со временем Банк Англии, а также почта заменят все монеты, банкноты и марки, на которых изображена Елизавета II. Вместо нее будут размещаться профиль или портрет нынешнего британского монарха Карла III. Ранее газета The Guardian сообщала, что процесс замены займет не менее двух лет.