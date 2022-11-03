Во всех муниципалитетах Поморья создали центры поддержки мобилизованных

Для обработки их обращений в регионе также работает кол-центр

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Штаб поддержки мобилизованных и их семей в Архангельской области создали при губернаторском центре "Вместе мы сильнее", его филиалы открыли во всех муниципалитетах региона, сообщил в четверг на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС губернатор Александр Цыбульский. Штаб оказывает помощь по четырем направлениям.

"Одно из направлений - это социально-гуманитарная поддержка семей, второе - это обратная связь для наших бойцов, которые нам непосредственно с передовой говорят, что им нужно, чтобы сохранить жизнь, здоровье. Третье направление возникло буквально недавно - понятно, что люди приносят какую-то помощь нашим бойцам, это чисто добровольная история. Четвертое направление - надо признать, что спецоперация не проходит без потерь, у нас тоже есть земляки, которые погибли. Мы понимаем, что взаимодействие с их семьями должно идти на постоянной основе, чтобы мы могли и оперативно сопровождать их жизни, решать проблемы, которые у них сегодня возникают, и устраивать траектории на будущее, связанные с образованием детей, с профессиональными вопросами. <...> Мы такие же филиалы этого центра открыли во всех муниципальных образованиях", - сказал Цыбульский.

Он отметил, что жители области собирают не только вещи, например, одежду, для участников специальной военной операции, но и деньги. В центре "Вместе мы сильнее" открыли специальный счет, отчет о поступлениях ведется в Telegram-канале центра. "Он [счет] уже неделю действует - почти 600 тыс. рублей перевели люди. Каждый день идет отчет в телеграм-канале этого центра, сколько денег поступило", - пояснил глава региона.

Для участников специальной военной операции и членов их семей действует отдельный кол-центр. По словам губернатора, на него поступило уже около 750 звонков, примерно в 500 случаях помощь оказана. Например, одна из семей обратилась в связи с тем, что сгорела коляска. Для них ее купили. Матери одного из мобилизованных, которая проживает в доме с печным отоплением, добровольцы помогли нарубить дрова на зиму. Раньше этим занимался сын. "Казалось бы, абсолютно в масштабах страны мелочи, но для людей иногда это бывают жизненно важные вещи", - добавил Цыбульский.

Итоги частичной мобилизации

По словам губернатора, около 2% мобилизационного резерва области стали участниками специальной военной операции. "По нашим подсчетам, в общей сложности частичная мобилизация коснулась примерно 2% от общего мобилизационного резерва региона. Это очень относительные цифры с поправкой на мои математические способности", - сказал губернатор, отметив, что конкретные цифры по числу мобилизованных и добровольцев - это прерогатива Минобороны России.

Серьезных скандалов и инцидентов в регионе во время процесса частичной мобилизации не зафиксировали. Было шесть случаев, когда людей вернули, после того как они были мобилизованы. "Всего шесть случаев у нас таких: четыре - люди, которые по состоянию здоровья были признаны негодными к несению воинской службы и вернулись из воинских частей. Обращений было больше, здесь понятно, что это было связано с тем, что процесс частичной мобилизации происходил в довольно сжатые сроки с учетом поручения президента. Еще двух людей мы вернули в связи с ограничением в указе президента с тем, что сотрудники оборонно-промышленных предприятий имеют право на отсрочку от мобилизации", - пояснил глава.

Детям мобилизованных в регионе оплачивается из областного бюджета посещение детского сада, горячее питание в школах и колледжах. Мобилизованным жителям Архангельской выплачивается единовременная выплата в 100 тыс. рублей. Также было принято решение о выплате по 50 тыс. рублей на поступивших в вузы студентов из семей участников специальной военной операции.