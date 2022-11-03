Власти Томской области готовы субсидировать восемь авиарейсов в 2023 году

Аэропорт Томска является одним из наиболее интенсивно развивающихся региональных аэропортов федерального значения

ТОМСК, 3 ноября. /ТАСС/. Авиарейсы по восьми направлениям готовы субсидировать томские власти в 2023 году - в Новосибирск, Красноярск, Тюмень, Казань, Сочи, Нижневартовск, Екатеринбург и Улан-Удэ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

"Договорился с Росавиацией о субсидировании авиарейсов из Томска на 2023 год. Билеты по восьми направлениям будут доступнее для людей. А значит, больше жителей городов и районов области смогут летать в отпуск и по делам", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что рейсы до Новосибирска планируется выполнять каждый день, до Красноярска - пять раз в неделю. В Тюмень, Казань, Сочи и Нижневартовск рейсы с господдержкой запланированы дважды в неделю, а в Екатеринбург и Улан-Удэ - один раз в неделю.

"Список не окончательный, работу с Росавиацией и перевозчиками продолжаем. Задачу расширить географию полетов и делать перелеты доступными для томичей и жителей области не снимаю", - добавил Мазур.

На 2022 год было запланировано девять субсидируемых маршрутов - в Абакан, Барнаул, Екатеринбург, Иркутск, Нижневартовск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Улан-Удэ и Тюмень.

Аэропорт Томска является одним из наиболее интенсивно развивающихся региональных аэропортов федерального значения. Пропускная способность аэропорта - 600 пассажиров в час: 400 человек на внутренних и 200 человек на международных авиалиниях. В 2020 году пассажиропоток сократился вдвое из-за пандемии. По итогам 2021 года он вырос на 41% - до 494 тыс. человек в год, но еще не достиг допандемийных показателей - более 750 тыс. человек в год.