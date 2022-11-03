Добыча угля на шахте "Юбилейная" в Кузбассе приостановлена судом после пожара

Деятельность приостановлена на 30 суток

КЕМЕРОВО, 3 ноября. /ТАСС/. Суд по требованию Ростехнадзора приостановил на 30 суток горные работы и выемку угля на шахте "Юбилейная" (входит в холдинг "Топпром") в Кемеровской области, где в конце октября произошло возгорание. Об этом написал своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"Сибирским управлением Ростехнадзора составлен протокол о временном запрете деятельности на ведение очистных работ по выемке угля в очистных забоях (лавах), а также горных работ по проведению горных выработок на пластах 14, 15, 16, за исключением работ по жизнеобеспечению, ООО "Шахта Юбилейная" за инцидент - задымление в камере электроподстанции. Решение суда [приостановить работы] - 30 суток", - написал Виль.

Сигнал о пожаре на "Юбилейной" поступил в МЧС в ночь на 28 октября. Возгорание было оперативно ликвидировано силами вспомогательной горноспасательной команды шахты. На месте также работали шесть отделений горноспасателей. На момент ЧП в шахте находились 118 человек, они были эвакуированы, пострадавших нет. Причиной инцидента, по предварительным данным, стало возгорание кабельной муфты.

Шахта "Юбилейная" работает в Новокузнецке, годовой объем добычи - до 2 млн тонн. Весной текущего года горные работы на предприятии приостанавливались по требованию Ростехнадзора на 90 дней из-за нарушений промышленной безопасности.