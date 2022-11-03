Глава ФАДН призвал ускоренно интегрировать новые регионы РФ в общероссийское пространство

Таким образом будет продемонстрирована историческая общность русского и украинского народов, считает Игорь Баринов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Интеграцию новых регионов РФ в общероссийское пространство необходимо ускорить, демонстрируя таким образом историческую общность русского и украинского народов. Такое мнение выразил в четверг руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) Игорь Баринов.

"В связи с вхождением в состав Российской Федерации четырех новых субъектов необходима их ускоренная интеграция в общероссийское пространство, в том числе и в сфере национальных и конфессиональных отношений. На первое место я бы поставил задачу утверждения на уровне общественного сознания идеи этнической, культурной и исторической общности русского и украинского народов", - сказал он на пленарном заседании Всероссийского форума "Народы России".

Глава ФАДН пояснил, что Донецкая и Луганская народные республики 30 лет находились в другом информационном пространстве, где "совершенно другие тезисы пытались им вбить в голову". По его словам, сейчас достаточно серьезная и большая работа предстоит, "чтобы все поставить на свои места", в первую очередь, в головах молодых людей.

"Сейчас в условиях противостояния с коллективным Западом наши враги прилагают все усилия, чтобы расколоть российское общество, нанося удар, в первую очередь, по его духовной основе. Серьезным вызовом является церковный раскол православия, спровоцированный и поддержанный Западом, выразившийся в провозглашении так называемой православной церкви Украины, ведущей открытую антироссийскую пропаганду, и независимости украинской православной церкви от Московского патриархата. Особая опасность связана с неоязыческими культами", - добавил Баринов.

Он также отметил, что сегодня эксперты говорят о колонизации информационного пространства коллективным Западом, открыто заявляется о том, что попытки вмешательства во внутренние дела России будут продолжены, "а их вектор будет направлен на разжигание национальной розни и внушение меньшинствам, что их угнетают".

"Несмотря на все эти усилия, они находят слабый отклик в российском обществе. Исходя из данных социологических опросов, можно говорить, что наоборот, происходит определенная консолидация, сплочение представителей всех народов нашей страны", - сказал руководитель ФАДН.