Путин присудил премии за вклад в укрепление единства российской нации в 2022 году

Лауреатами стали научные сотрудники Российского этнографического музея Людмила Королькова, Елена Мадлевская и Александр Островский

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении премий за вклад в укрепление единства российской нации в 2022 году.

В документе, опубликованном в четверг на официальном портале правовой информации, отмечается, что лауреатами стали научные сотрудники Российского этнографического музея Людмила Королькова, Елена Мадлевская и Александр Островский.

Российский этнографический музей основан в 1902 году и является одним из крупнейших музеев этого профиля в мире. В его собрании находится около 700 тыс. единиц хранения, в том числе фотодокументы, книги и архивные материалы по 158 народам, населяющим Россию.