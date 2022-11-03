Мобилизованным в Курганской области выплатят от региона по 50 тыс. рублей

Выплаты станут дополнением к уже принятым в регионе мерам поддержки

ТАСС, 3 ноября. Правительство Курганской области приняло решение оказать единовременную финансовую поддержку мобилизованным жителям Курганской области в виде выплаты 50 тыс. рублей на человека. Выплаты станут дополнением к уже принятым в регионе мерам поддержки, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

"Правительством [региона] сегодня приняли решение оказать единовременную финансовую поддержку мобилизованным жителям Курганской области. Сумма выплаты составит 50 000 рублей на одного человека. Выплаты пройдут со следующей недели после уточнения списков с военкоматом. Эта мера поддержки будет дополнительной к тем мерам, по которым решения были приняты ранее, включая поддержку семей мобилизованных, а также поставку средств экипировки и снаряжения", - написал он.