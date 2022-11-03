3 ноября, 12:05

Мобилизованным в Курганской области выплатят от региона по 50 тыс. рублей

Выплаты станут дополнением к уже принятым в регионе мерам поддержки

ТАСС, 3 ноября. Правительство Курганской области приняло решение оказать единовременную финансовую поддержку мобилизованным жителям Курганской области в виде выплаты 50 тыс. рублей на человека. Выплаты станут дополнением к уже принятым в регионе мерам поддержки, сообщил  губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

"Правительством [региона] сегодня приняли решение оказать единовременную финансовую поддержку мобилизованным жителям Курганской области. Сумма выплаты составит 50 000 рублей на одного человека. Выплаты пройдут со следующей недели после уточнения списков с военкоматом. Эта мера поддержки будет дополнительной к тем мерам, по которым решения были приняты ранее, включая поддержку семей мобилизованных, а также поставку средств экипировки и снаряжения", - написал он. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация