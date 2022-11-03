В Крыму простились с журналисткой Светланой Бабаевой

Прощание проходило в Доме профсоюзов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Прощание с погибшей журналисткой Светланой Бабаевой - главой представительства МИА "Россия сегодня" в Крыму - прошло в Симферополе.

"Крым сегодня простился с самым известным журналистом полуострова. Я могу с уверенностью так сказать, потому что за короткий промежуток времени, за который она была здесь, Светлана стала крымчанкой. И, приезжая из Москвы из командировки, она сказала такую фразу: "Там в Москве нас, крымчан, не понимают". Это дорогого стоит, что человек за короткий промежуток времени душой стал болеть за регион. И это самая серьезная потеря для крымской журналистики со времени воссоединения Крыма с Россией", - сказал ТАСС советник главы Крыма Олег Крючков.

Прощание проходило в Доме профсоюзов в Симферополе. Здесь расположено региональное подразделение медиагруппы и пресс-центр. На церемонии собрались родственники и коллеги Светланы Бабаевой, журналисты Крыма, члены крымского правительства и парламента.

Бабаева погибла в результате несчастного случая на учебно-тренировочном полигоне в Крыму. В разное время она работала в представительствах РИА Новости за рубежом, была заместителем руководителя объединенной редакции "Московские новости", главным редактором интернет-портала "Газета.Ru". В декабре 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а в августе 2019 года была назначена руководителем регионального подразделения медиахолдинга в Симферополе.