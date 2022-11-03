Забайкалье, ДНР и ЛНР выпустят "Азбуку регионов" к осени 2023 года

Председатель ОП Забайкальского края Сергей Новиченко также отметил, что у субъектов есть опыт развития детского движения, а сейчас на этом будет сделан дополнительный акцент

ТАСС, 3 ноября. Общественные палаты (ОП) Забайкальского края, Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) в рамках соглашения о сотрудничестве намерены выпустить "Азбуку регионов", которую в сентябре 2023 года получат первоклассники субъектов. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах итогового форума Общественной палаты РФ "Сообщество" председатель ОП Забайкальского края Сергей Новиченко.

"Мы втроем с ЛНР и ДНР отработаем "Азбуку регионов", и в сентябре 2023 года, я надеюсь, наши первоклассники уже получат ее к себе в рюкзак. Там будет буква, а рядом с ней что-то такое внутреннее, региональное. У нас, например, рядом с буквой "Б" может быть Байкал, а с "М" - манул. То есть это будет то, что сегодня Донецк уже делает у себя - четверостишие, которое в короткой форме будет концентрировать какую-то особенность региона применительно к этой букве", - сказал Новиченко, добавив, что у трех регионов уже есть опыт развития детского движения, а сейчас на этом будет сделан дополнительный акцент.

По его словам, подписание соглашения о сотрудничестве между Общественными палатами стало юридическим оформлением тех отношений, которые уже существуют между регионами. "У Общественной палаты будет координирующая роль в широком взаимодействии общественных, добровольных и волонтерских организаций с новыми нашими регионами", - пояснил Новиченко

Он также добавил, что сотрудничество будет носить взаимообогащающий характер. "Я хочу развеять бытующие заблуждения, что взаимоотношения с ДНР и ЛНР - это движение только в одну сторону, связанное с гуманитарной сферой. Это совершенно не так. У этих регионов есть чем похвастаться, у них есть достаточно серьезный набор реализованных проектов. Для нас это соглашение не столько от нас к ним, сколько от них к нам. Это будут встречные "потоки", совместная, согласованная работа", - подчеркнул Новиченко.