Курская область завершила работы по подаче тепла и электричества в подшефном районе ДНР

В 2023 году регион планирует помочь подшефному району с завершением капитального ремонта еще одной школы

КЕМЕРОВО, 3 ноября. /ТАСС/. Курская область подготовила подшефный Первомайский район Донецкой Народной Республики (ДНР) к прохождению осенне-зимнего периода в части налаживания подачи тепла и электричества. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил ТАСС во время рабочей поездки в Кемерово.

В мае Курская область взяла шефство над Первомайским районом Донецкой Народной Республики, позже стороны заключили соглашение о сотрудничестве. Курская область планирует помогать району с восстановлением жилых домов, заводов, дорожной сети, объектов инфраструктуры.

"Мы первый детский сад в июне отремонтировали и ввели в эксплуатацию. В работе там (в Первомайском районе ДНР - прим. ТАСС) у нас 12 школ, они были подготовлены для 1 сентября, и с 1 сентября там идет образовательный процесс. На сегодняшний момент полностью завершены работы, весь Первомайский район полностью подготовлен к осенне-зимнему периоду в части подачи тепла, электричества", - сказал Старовойт.

По словам губернатора, в 2023 году регион планирует помочь подшефному району с завершением капитального ремонта еще одной школы, также продолжится восстановление индивидуальных и жилых многоквартирных домов. Всего, как отметил Старовойт, в работах по восстановлению района задействованы 615 человек, 200 из них - местные жители.

"Мы идем с некоторым опережением по планам, также <...> наши подрядчики частично переброшены для восстановления жилых домов в Мариуполе", - добавил Старовойт.