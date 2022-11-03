Более 4 тыс. проектов НКО на уровне регионов получили 6,2 млрд рублей в 2022 году

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что на 2023 год Фонд президентских грантов предусмотрел 2 млрд рублей на поддержку региональных конкурсов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Более 4 тыс. проектов социально ориентированных НКО на уровне субъектов РФ получили около 6,2 млрд рублей в рамках региональных конкурсов, из них 2 млрд рублей выделил Фонд президентских грантов, сообщил в четверг первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Для нас, если честно, важно было, чтобы пример, который показал президент России, поддерживая из федерального бюджета проекты социально ориентированных НКО, был использован и взят на вооружение региональными органами власти. Эта система поддержки региональных конкурсов построена на том, что из Фонда президентских грантов каждый год выделяются деньги, которые мы даем на софинансирование", - сказал Кириенко по итогам заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.

"У нас получилось, что за два года 8 тыс. проектов поддержано на уровне регионов, 3,5 млрд выделил Фонд президентских грантов, 1,5 млрд в 2021 году и 2 млрд в 2022 году. Всего в 2022 году более 4 тыс. проектов на уровне регионов поддержаны, 2 млрд рублей дал Фонд президентских грантов, 2,4 млрд рублей дали органы региональной власти, 1,8 млрд рублей - софинансирование со стороны благотворителей и самих НКО. Более 4 тыс. проектов получили 6,2 млрд рублей на всей территории нашей страны", - добавил он.

Кириенко отметил, что на 2023 год Фонд президентских грантов также предусмотрел 2 млрд рублей на поддержку региональных конкурсов.