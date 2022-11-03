Часы работы праздничной иллюминации на Оксфорд-стрит ограничат в целях экономии

Газета The Daily Telegraph сообщила, что сокращение количества часов работы рождественской иллюминации позволит "на две трети" снизить энергопотребление на этой улице

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Ежедневная продолжительность работы праздничных электрических гирлянд на Оксфорд-стрит, главной торговой улице Лондона, будет ограничена отрезком с 15:00 до 23:00 в целях экономии энергии. Об этом в четверг сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Как указывает издание, сокращение количества часов работы рождественской иллюминации позволит "на две трети" снизить энергопотребление на этой улице. В прошлые годы праздничное освещение работало круглосуточно.

Кроме того, в этом рождественском сезоне для украшения Оксфорд-стрит использовали светодиоды, произведенные из переработанного пластика, которые "на 75% более энергоэффективны", чем обычные гирлянды. По словам представителя ассоциации предприятий сферы услуг центрального Лондона New West End Company, на фоне энергокризиса "очень важно сокращать потребление энергии", а ограничение времени работы иллюминации - это "значимый шаг в данном направлении".

Дефицит энергоресурсов в Европе усугубился после введения антироссийских санкций, включающих запрет на поставку из РФ топлива. В рамках борьбы с энергокризисом правительства стран региона в том числе призывают граждан экономить потребление электроэнергии.