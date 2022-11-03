Синоптики спрогнозировали ночные заморозки во всех регионах ЦФО

По прогнозу, с 4 по 6 ноября столбики термометров опустятся до минус пяти градусов

ТАСС, 3 ноября. Синоптики прогнозируют до минус одного-пяти градусов ночами с 4 по 6 ноября во всех регионах Центрального федерального округа, днем воздух будет прогреваться до плюс одного-шести градусов. Небольшие дожди, местами с мокрым снегом, возможны в пятницу и субботу во Владимирской, Ивановской, Тульской и других областях, сообщили ТАСС в местных гидрометцентрах.

"На территории Тверской области сохранится облачная с прояснениями погода, будет прохладно. В ночные часы температура воздуха составит от нуля до минус пяти градусов, в дневные часы - от нуля до плюс пяти градусов. 4 и 5 ноября будет без осадков, ветер слабый, есть вероятность небольших осадков вечером 6 ноября в западных районах региона", - рассказала ТАСС руководитель регионального гидрометцентра Татьяна Зимина.

Заморозки до минус пяти градусов 4-6 ноября также ожидаются во Владимирской, Рязанской, Смоленской, Тульской областях, на остальной территории округа - до минус одного-трех градусов. Днем, по данным синоптиков, ожидается около плюс одного-шести градусов.

Небольшие дожди, мокрый снег наиболее вероятны в пятницу во Владимирском, Ивановском, Костромском и Ярославском регионах, в субботу - в Воронежской и Липецкой областях. "4 ноября будет облачно, днем - местами небольшой дождь, 5 ноября ночью - местами небольшой снег, 6 ноября - облачно с прояснениями", - отметили в гидрометцентре Тульской области.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что 4 ноября погоду в ЦФО будет определять тыл циклона с центром над Южным Уралом, возможны небольшой мокрый снег и дождь. 5 ноября они пройдут лишь местами, так как регионы округа будут находиться в зоне высокого атмосферного давления, 6 ноября - преимущественно без осадков.