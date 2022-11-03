В Мадриде 25 тыс. человек присоединились к манифестации с требованием повышения зарплат

В сентябре этого года цены на продукты и безалкогольные напитки в Испании выросли на 14,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года - это самый высокий показатель с начала аналогичных наблюдений в 1994 году

МАДРИД, 3 ноября. /ТАСС/. Тысячи человек присоединились в четверг к манифестации в Мадриде, устроенной с требованием повысить зарплаты.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в делегации правительства королевства в Мадриде, в акции приняли участие 25 тыс. человек. Организаторы шеествия, которыми выступили Всеобщий союз рабочих и Профсоюзная конфедерация рабочих комиссий, заявляют о том, что к митингу присоединились более 45 тыс. участников.

Собравшиеся прошли по центральным улицам города и завершили акцию на площади Пласа-Майор. На транспаранте, который пронесли участники митинга, было написано: "Этот кризис не оплачивается трудящимися. Зарплата или конфликт".

Как сообщили организаторы манифестации, "рабочий класс снова вышел на улицу, чтобы осудить блокирование <...> коллективных переговоров и потребовать от организаций предпринимателей повышения заработной платы, а также включения в эти договоры положений о гарантировании зарплаты для поддержания покупательной способности".

Как считает генеральный секретарь Профсоюзной конфедерации рабочих комиссий Унаи Сордо, "организации предпринимателей слишком привыкли выходить из кризиса всегда путем девальвации заработной платы, уничтожения занятости и условий жизни социального большинства". Организаторы акции считают, что она представляет собой "мятеж рабочего класса против скупости работодателя, который думает только о сохранении своих выгод".

В сентябре этого года цены на продукты и безалкогольные напитки в Испании выросли на 14,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Это стало самым высоким показателем с начала соответствующих наблюдений в 1994 году. Годовая инфляция в Испании в октябре текущего года замедлилась до 7,3% против 8,9% в сентябре. В июле данный индекс достиг 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года.