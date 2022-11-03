Станцию ОЖД Рижская закроют почти на 10 месяцев с 7 ноября

Платформы № 1, 2, расположенные на отклоненном пути, закроют для выполнения работ по путевому переустройству и комплексной реконструкции инфраструктуры центрального узла в границах Октябрьской железной дороги

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Остановочный пункт Рижская Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) закроют на реконструкцию с 7 ноября 2022 года по 31 августа 2023 года. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

"С 7 ноября текущего года по 31 августа 2023 года для пассажиров будет закрыт остановочный пункт Рижская Октябрьской железной дороги, а именно платформы № 1, 2, расположенные на отклоненном пути (адресные ориентиры - ул. 2-я Мытищинская и ул. Николаевский тупик). Это необходимо для выполнения работ по путевому переустройству и комплексной реконструкции инфраструктуры центрального узла в границах Октябрьской железной дороги", - говорится в публикации.

Там уточняется, что вышеуказанные сроки закрытия остановочного пункта Рижская Октябрьской железной дороги согласованы с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"Приносим извинения за неудобства и просим заранее планировать свои поездки с использованием альтернативных маршрутов наземного городского транспорта. Напоминаем, что следить за изменениями в расписании можно на вокзалах, остановочных пунктах, а также на сайте перевозчика - АО "МТ ППК" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - заключается в посте.