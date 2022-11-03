В Ингушетии до конца года начнут строительство 12 детских садов

На эти цели из федерального бюджета за два года направят свыше 2 млрд рублей

МАГАС, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены до конца 2022 года начать строительство 12 детских садов на месте старых образовательных учреждений, здания которых обветшали и находились в аварийном состоянии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Взамен старых, аварийных зданий в Ингушетии до конца текущего года планируется начать строительство 12 новых детских садов, на эти цели из федерального бюджета за два года направят свыше 2 млрд рублей. В Сунже планируется снести сразу три детских сада на 120 мест каждый, в Малгобеке обновят дошкольное учреждение "Сказка" на 220 мест, детский сад-ясли № 7 и начнут строить новое учреждение на 190 мест, в Назрани строительные работы коснутся действующего детского сада №6 на 220 малышей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, кроме того, в таких населенных пунктах как Долаково, Яндаре, Нестеровское и Троицкое на месте старых зданий начнется строительство четырех дошкольных организаций на 80 мест каждая.

"На текущий момент в республике идет строительство восьми детских садов. Все они до конца года должны быть введены в эксплуатацию. Открытие новых объектов в Магасе, Назрани, Малгобеке, Карабулаке, Троицком, Пседахе, Кантышево, Инарках позволит создать 1 тыс. 730 посадочных мест и свыше 500 рабочих", - добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, до конца 2022 года в Ингушетии планируется сдать в эксплуатацию 29 школ и детсадов. Всего в работе в 2022 году находятся 27 школ и восемь детских садов, которые строятся по нацпроектам "Образование" и "Демография".