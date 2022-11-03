Первый антибуллинговый фестиваль планируется провести в России в 2023 году

Актуальность борьбы с буллингом в школах обусловлена пугающими цифрами, отметил заслуженный учитель РФ, педагог Евгений Ямбург

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Первый антибуллинговый фестиваль, в котором примут участие руководители и учителя школ, а также школьники - лидеры мнений, должен появиться в России в 2023 году. С соответствующим предложением выступила президент международного проекта "Память народа: во имя мира" Оксана Бондарева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Международному дню против насилия и травли в школе и кибербуллинга.

"Я уже разговаривала с министерством просвещения. Следующий год у нас официально признан годом наставничества, поэтому предложение - создать, открыть антибуллинговый фестиваль в феврале. <…> В нем должны принять участие директора, учителя, школьники-лидеры, за которыми сегодня идут. Это, наверно, сегодня самое важное", - сказала она. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, которая также присутствовала на пресс-конференции, поддержала это предложение.

Актуальность борьбы с буллингом в школах обусловлена пугающими цифрами, отметил заслуженный учитель РФ, педагог Евгений Ямбург. "Мы занимаем одно из первых мест в мире по суицидам детским и буллингу. Я ответственно заявляю, будучи почетным членом Союза педиатров: у нас здоровых детей осталось 12%, даже 11% сегодня. Все остальные имеют какие-то очень серьезные отклонения. И на первом месте находится психоневрология", - рассказал он.

По словам Ямбурга, проблема травли в школах - комплексная, в том числе и культурологическая. "Сейчас причин для ненависти много <…>. Самое страшное, что я вижу, - наши дети начали играть в "наших и украинцев", как мы когда-то играли в "наших и немцев", поэтому здесь надо <...> понимать - все причины, их миллион, но все они переплетены, и их надо постепенно разматывать, потому что дети наши будут жить все вместе - и румыны, и эстонцы, и украинцы. Это не значит, что мы беспринципны, просто сегодня нужно понимать, что на ненависти и вражде ничего построить нельзя", - заключил он.

Писатель, общественный деятель, член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой, в свою очередь, отметил, что важнейшую роль в противодействии буллингу играют родители, которые должны ответственно подходить к воспитанию своих детей. "Самое главное, чтобы родитель понимал ответственность, которую он несет за собственного ребенка, это тоже должно быть одним из побудительных факторов - вечером дома с ребенком поговорить. Почему дети не читают? Да потому что им родители не читают, но можно же выкроить на это время", - сказал он. При этом детские книги, по мнению Роя, должны особенно ярко освещать такие темы как добро, дружба, созидание, уважение к старшему, уважение к собственной вере и к вере того, кто находится рядом. "Именно подобной литературе надо уделять внимание нашей стране <...>, делать такие фильмы, театральные постановки", - подчеркнул он.

Международный день против буллинга

В 2019 году 193 государства-члена ЮНЕСКО поддержали учреждение Международного дня против насилия и буллинга в школе и интернете. В 2022 году он отмечается 5 ноября с целью привлечь всеобщее внимание к проблеме и остановить распространение буллинга, травли и издевательств.