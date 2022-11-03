На Запорожье организуют массовые мероприятия на День народного единства

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов уточнил, что готовятся шахматные и спортивные турниры, викторины, конкурсы, показы фильмов, а также выставки и концерты

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Жители Запорожской области будут впервые праздновать День народного единства, запланированы и согласованы массовые мероприятия. Об этом в четверг сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Запорожская область впервые празднует День народного единства. Для нас это больше чем праздник, потому что это именно то, что нас объединяет, без преувеличения. Показательный момент, что будут массовые мероприятия, несмотря на военное положение, люди хотят праздновать и празднуют. Естественно, это все согласованные мероприятия", - сказал он.

Рогов уточнил, что организовываются шахматные и спортивные турниры, викторины, конкурсы, показы фильмов, а также выставки и концерты.

4 ноября в России ежегодно с 2005 года отмечается День народного единства. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году. Официальный статус дня воинской славы он получил после принятия 29 декабря 2004 года поправок в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Является нерабочим днем.