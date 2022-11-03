Участниками российских студенческих отрядов в 2024 году станут 400 тыс. человек

Увеличение численности студотрядов планируется осуществить за счет трудового молодежного движения подростков в возрасте от 14 до 18 лет, пояснил командир центрального штаба РСО Дмитрий Парамонов

КЕМЕРОВО, 3 ноября. /ТАСС/. Численность участников российских студенческих отрядов (РСО) в 2024 году увеличится более чем в 2,5 раза и составит порядка 400 тыс. человек. Сейчас в рядах студотрядовцев около 150 тыс. российских студентов, сообщил в четверг на открытии Всероссийского слета студенческих отрядов в Кемерове командир центрального штаба РСО Дмитрий Парамонов.

"[В планах] увеличение численности [студотрядов], сейчас нас 150 тыс. человек, я уверен, что к 2024 году охват движения будет 400 тыс. людей по всей стране", - сказал Парамонов.

В беседе с ТАСС он пояснил что такое кратное увеличение численности планируется осуществить, в первую очередь, за счет вовлечения в ряды трудового молодежного движения подростков в возрасте от 14 до 18 лет, сейчас в РСО входят в основном совершеннолетние студенты. Кроме того, студотрядовцами станут представители новых регионов.

"Новые регионы дадут нам примерно на 20% [увеличение численности бойцов студотрядов]. Поможет и развитие новых направлений деятельности. Например, у самих ребят есть интерес развивать экологию, это в том числе проекты по уборке мусора в Арктической зоне, работа в природных охраняемых территориях, также это IT-направление", - добавил Парамонов.

Всероссийский слет студенческих отрядов по случаю окончания 63-го трудового семестра проходит в Кемерове 3-5 ноября. Его участниками стали более 1,5 тыс. студотрядовцев из регионов России, а также из Белоруссии.