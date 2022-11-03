3 ноября, 13:30

В Таджикистане будут наказывать лишением свободы до пять лет за убийство снежного барса

В настоящее время за охоту и умышленное уничтожение этого редкого хищника предусматривается наказание в виде штрафа либо исправительных работ до двух лет