В Таджикистане будут наказывать лишением свободы до пять лет за убийство снежного барса

ДУШАНБЕ, 3 ноября. /ТАСС/. Меру наказания за охоту или умышленное уничтожение снежного барса, предусматривающую лишение свободы на срок от трех до пяти лет, ввели в Таджикистане. Соответствующий законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за подобные деяния, одобрила нижняя палата парламента республики, сообщило в четверг информационное агентство Khovar.
Представляя законопроект, заместитель генпрокурора Таджикистана Дилшод Талбакзода отметил, что в настоящее время за охоту и умышленное уничтожение этого редкого хищника предусматривается наказание в виде штрафа либо исправительных работ до двух лет. По его словам, это не способствует предупреждению преступлений. "В случае продолжения охоты или умышленного уничтожения снежного барса эта ситуация станет причиной быстрого уменьшения поголовья в естественной среде, что в дальнейшем <...> станет причиной исчезновения [барсов] и в целом нанесет непоправимый урон существующей экологической системе", - цитирует агентство Талбакзоду.
В Таджикистане снежный барс обитает в Горно-Бадахшанской автономной области и некоторых районах Хатлонской области. Примерная численность этого вида в республике составляет около 300 особей. Хищник входит в список редких животных. Он обитает в 12 странах мира.