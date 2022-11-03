3 ноября, 13:31
Военная операция на Украине

Аппарат омбудсмена ЛНР поможет восстановить документы военным, вернувшимся из плена

В республику военнослужащие попали в ходе обмена, состоявшегося 17 октября

ЛУГАНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) окажет помощь в восстановлении документов военных Народной милиции ЛНР, вернувшихся в республику из украинского плена. Об этом ТАСС сообщила представитель омбудсмена Алина Нечаева.

"Документы, личные вещи были отобраны. Будем способствовать восстановлению документов. Уполномоченный [по правам человека] всегда проводит беседы, при необходимости собираем заявления, помогаем с восстановлением документов, с оформлением социальных пособий, которые полагаются ребятам", - сказала она.

Ранее Нечаева посетила двух военных Народной милиции ЛНР, находящихся в Луганской республиканской клинической больнице. В республику военнослужащие попали в ходе обмена, состоявшегося 17 октября. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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