В центре Новосибирска открыли памятную стелу "Город трудовой доблести"

Специально для стелы в центре площади подняли грунт

НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия самой высокой в России стелы "Город трудовой доблести" состоялась в Новосибирске, передает корреспондент ТАСС.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам, в том числе Новосибирску. В честь этого в городе была запланирована установка памятной стелы, которая станет самой высокой в РФ - 34 метра. Стелу разместили на площади Калинина, где сосредоточены крупные предприятия оборонной промышленности.

"Мы все хорошо помним, как в разгар пандемии, два года назад, в числе первых указом президента Владимира Владимировича Путина Новосибирску было присвоено звание "Города трудовой доблести". Мы к этому решению стремились много месяцев. Этот монумент закрепляет нашу память о трудовом подвиге новосибирцев, в первую очередь - подвига предприятий, которые ковали оружие победы здесь, в Новосибирске", - сказал губернатор Андрей Травников.

Как передает корреспондент, церемония открытия стартовала с шествия колонны жителей, участники которой - работники предприятий города, отличившихся в годы войны, - пронесли флаг "Города трудовой доблести".

Специально для стелы в центре площади подняли грунт. Стелу украсили архивные изображения тружеников военных лет, а также герб города и текст указа президента о присвоении почетного звания. Памятник выполнен в виде четырехгранного штыка и опоясан светодиодным экраном площадью почти 80 кв. м. На экране должны транслировать видеоматериалы, связанные с темой трудовой доблести города.

В годы Великой Отечественной войны Новосибирск стал крупнейшим центром оборонной промышленности страны. Предприятия города в годы войны дали фронту почти треть от общесоюзного арсенала боеприпасов: артиллерийские снаряды, мины, торпеды, патроны, взрывчатку. Здесь выпускали самолеты, прожекторы, радиостанции. В первые месяцы войны в Новосибирск было эвакуировано оборудование и кадры 32 заводов, четырех НИИ оборонной промышленности, восьми крупных строительных и монтажных трестов, а также проектных институтов.