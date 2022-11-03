"Дом Москвы" в Сухуме передал двум школам Абхазии художественную литературу

Школам передали более 500 книг

СУХУМ, 3 ноября. /ТАСС/. Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Сухуме передал для двух школ Восточной Абхазии более 500 экземпляров художественной литературы.

"В этом году к нам обратились руководители двух школ города Очамчыра с просьбой оказать помощь в приобретении художественной литературы для школьных библиотек. Они составили заявки исходя из учебной программы, и сегодня мы передаем в дар второй и четвертой школам более 500 книг", - сказала начальник отдела государственных субсидий Дома Москвы Мария Соя. Она отметила, что помощь школам была оказана при финансовой поддержке правительства Москвы.

Соя напомнила, что ранее "Дом Москвы" передал Очамчырской центральной районной больнице медицинское оборудование по программе поддержки российских соотечественников за рубежом, а также компьютерное оборудование и оргтехнику одной из школ.

Директора школ, которым передали книги, выразили благодарность "Дому Москвы" за поддержку и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.