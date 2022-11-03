Омбудсмен РФ взяла на контроль ситуацию с военнопленными из Белгородской области

Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, подчиненные омбудсмена находятся на прямом контакте с семьями военнопленных из региона

ТАСС, 3 ноября. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова взяла ситуацию с военнопленными жителями Белгородской области на личный контроль, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее Гладков отмечал, что власти региона располагают информацией о том, что в плену находятся несколько местных жителей.

"В рамках рабочей поездки в Москву встретился сегодня с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Николаевной Москальковой. Я приехал по поручению жен, матерей, близких наших военнослужащих, которые сегодня находятся в плену. Ситуация крайне сложная. Татьяна Николаевна взяла ситуацию с военнопленными белгородцами на личный контроль", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор Белгородской области, подчиненные омбудсмена находятся на прямом контакте с семьями военнопленных из региона. Также индивидуальная работа в этом направлении выстроена с Минобороны РФ.

"Договорились о том, что окажем максимальную помощь семьям, а самое главное - сделаем все возможное для возвращения тех, кто попал в плен, поскорее домой", - добавил Гладков.