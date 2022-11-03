В Вологодской области завершат составление соцпаспортов семей военнослужащих до 15 ноября

Они позволят собрать полную информацию о потребностях семьи в одном документе, отразить в нем оказываемые меры поддержки, оценить их качество, получить обратную связь от родных военнослужащих

ТАСС, 3 ноября. Власти Вологодской области завершат составление социальных паспортов семей военнослужащих до 15 ноября. "Паспорта" позволят собрать полную информацию о потребностях семьи в одном документе, отразить в нем оказываемые меры поддержки, оценить их качество, получить обратную связь от родных военнослужащих, сообщили в пресс-службе губернатора области.

"Социальные паспорта мы уже начали прорабатывать. Они составляются при согласии каждой семьи. По вашему поручению работа по заполнению паспортов будет завершена до 15 ноября", - привела пресс-служба слова спецпредставителя губернатора по вопросам прохождения службы в условиях спецоперации Александра Ершова по итогам его встречи с главой региона Олегом Кувшинниковым.

Как подчеркнул губернатор, меры поддержки семей должны быть действенными, необходимо знать, в чем нуждаются семьи, важно не только систематизировать меры поддержки, но и усилить их. По словам Ершова, в социальный паспорт включен комплекс мер поддержки - единовременная региональная выплата мобилизованным в 100 тыс. рублей, ежемесячная выплата в 10 тыс. рублей, содействие в получении медицинской помощи, внеочередное предоставление членам семей социальных услуг в стационаре и на дому. Также адресное сопровождение семьи, ознакомление с федеральными мерами поддержки, бесплатная юридическая помощь, бесплатные билеты на концерты и выставки вологодских учреждений культуры, предоставление технических средств реабилитации военнослужащим, получившим увечье в ходе спецоперации.

Включены и новые меры поддержки - первоочередное предоставление мест в детских садах, бесплатное проживание в общежитиях для студентов ссузов. Дети участников спецоперации будут получать бесплатные путевки в загородные лагеря и лагеря дневного пребывания.

"Недавно мы были в военной академии в Костроме, где проверили, как идет подготовка наших военнослужащих. В ближайшее время состоится отправка наших ребят к местам несения службы. Поручаю вам, как моему специальному представителю, лично выехать на место, проконтролировать отправку наших вологжан. Необходимо еще раз удостовериться, что все необходимое сделано, начиная от выплат мер поддержки до обеспечения теплыми вещами и спальными мешками, чтобы наши ребята уехали в войсковые соединения, ни в чем не нуждаясь", - поручил Кувшинников.

От Вологодской области в ходе частичной мобилизации призвано более 2 тыс. человек.