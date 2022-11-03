Экопромышленный парк для пяти субъектов планируют построить в Ленобласти к 2024 году

Деятельность парка охватит пять субъектов РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Экопромышленный парк, на территории которого будут размещены предприятия по утилизации отходов, планируют построить в Ленинградской области до 2024 года. Деятельность парка охватит пять субъектов РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского экологического оператора.

"Экопромпарк в Ленобласти расположится на территории Гатчинского района, земельный участок площадью 8,5 га под его строительство уже выделен. Деятельность экопромышленного парка с учетом эффективного транспортного плеча будет охватывать такие субъекты РФ, как Ленобласть, город Санкт-Петербург, Новгородскую и Псковскую области, Республику Карелия", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, резидентами экопромышленного парка в области могут стать заводы, производящие ПЭТ-флексу, ПЭТ-гранулы, гранулы вторичного пластика из переработанной полимерной упаковки, а также резиновую крошку для производства дорожных покрытий из утилизированных шин и резино-технических изделий.

Ранее пресс-служба Российского экологического оператора сообщала, что правительство приняло постановление о предоставлении субсидии из федерального бюджета в размере 9,4 миллиарда рублей на строительство 8 экопромышленных парков (ЭПП) в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. Эти объекты позволят создать более 11 тыс. рабочих мест к 2030 году. Средства будут предоставлены в виде имущественного взноса Российскому экологическому оператору, отвечающему за федеральный проект "Экономика замкнутого цикла", в рамках которого создаются экопромышленные парки. Проектно-изыскательские работы с получением заключений государственных экспертиз планируется завершить до 1 марта 2023 года.