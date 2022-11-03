Дворцовый мост и Петроградский остров подсветят в Петербурге в День народного единства

Праздничная подсветка будет работать 4 ноября с 16:55 до полуночи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Дворцовый мост и главный проспект Петроградского острова в центре Санкт-Петербурга подсветят 4 ноября цветами российского триколора в честь Дня народного единства. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"День народного единства - символ сплоченности нашего народа, дань памяти подвигу наших предков, отстоявших свободу и независимость Отечества. Подсветка в цветах государственного флага России придает торжественность праздничному оформлению города, подчеркивает его красоту, создает особый настрой у петербуржцев и гостей Северной столицы", - приводит пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Праздничная подсветка в центре Петербурга будет работать 4 ноября с 16:55 до полуночи. Для вечерней иллюминации Дворцового моста используют около 600 светодиодных энергосберегающих светильников. Большой проспект Петроградской стороны украсят более 100 светящихся элементов, установленных на чугунных фонарях.