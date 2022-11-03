Новгородские поисковики захоронили останки 800 красноармейцев

Всего за год захоронили 2 432 воина

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 ноября. /ТАСС/. Останки 800 красноармейцев, найденные в ходе осеннего этапа межрегиональной Вахты Памяти "Поисковой экспедиции "Долина", захоронили на воинских мемориалах Новгородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе поисковой экспедиции "Долина".

"Прошли торжественные захоронения останков солдат и офицеров Красной армии. <…> С воинскими и гражданскими почестями прошли пять захоронений. Еще будет четыре: три пройдут в Демянском районе и одно в Старой Руссе. По итогам осеннего этапа межрегиональной Вахты Памяти "Поисковой экспедиции "Долина" захоронены останки 800 воинов", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в пресс-службе поисковой экспедиции, всего за год захоронили 2 432 воина. "Останки 27 были переданы родственникам для захоронения на Родине, всего же за год удалось установить 74 имени", - добавили в пресс-службе.

Одним из таких стало имя летчика-истребителя самолета "Киттихаук", который был найден неподалеку от поселка Кневицы Демянского района Новгородской области поисковым отрядом "Березка" поисковой экспедиции "Долина" совместно с Центром современной истории. На одном из множества обломков был найден заводской номер 1867, по которому была проведена идентификация самолета и пилота.

Предварительная двухгодичная работа с документами 6-й Воздушной армии в Центральном архиве Министерства обороны (ЦАМО) и составление электронной базы данных потерь позволили сразу же, в лесу, установить принадлежность самолета и судьбу летчика. Согласно имеющимся данным, 4 декабря 1942 года на самолете "Киттихаук" №1867 был сбит командир звена 436 ИАП 239 ИАД младший лейтенант Иван Иванович Майоров, 1916 года рождения, родом из-под Великих Лук, проживавший в Челябинске. Летчик получил тяжелые ранения и умер от них.

Информация о месте падения и судьбе летчика пополнит базу данных проекта "Небо Родины".