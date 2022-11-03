Собянин вручил госнаграды РФ и награды Москвы в преддверии Дня народного единства

Награды получили 40 москвичей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня народного единства и годовщины военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года вручил награды заслуженным горожанам, представляющим разные сферы жизни столицы.

"4 ноября - День народного единства, 7 ноября - годовщина исторического парада на Красной площади, с которого начиналась наша победа в Великой Отечественной войне. Обе даты для всей нашей страны и для каждого россиянина очень значимы. Значимы они для Москвы, потому что еще раз говорят о роли нашей столицы, москвичей, истории нашей великой страны", - сказал Собянин, открывая церемонию награждения в четверг в здании мэрии в Москве.

"Конечно, это напоминание о прошлых временах и о сегодняшней роли города и горожан, которые сегодня участвуют в специальной военной операции. Тысячи москвичей ушли на передовую, тысячи москвичей участвуют в восстановлении Луганска, Донбасса, оказывают материально-техническую помощь. Огромное количество волонтеров, просто граждан, которые помогают нашим бойцам", - отметил мэр столицы. По его словам, огромную роль играют работники оборонно-промышленного комплекса, которые "в три смены работают на победу".

"Москва даже в самые трудные времена не перестает развиваться. Это тоже залог успеха и нашей победы. То, что Москва продолжает работать, активно развивается экономика, процветает город, конечно, во многом, это ваша личная заслуга, тех, кто сегодня находится в зале", - сказал Собянин, обращаясь к заслуженным москвичам.

Мэр Москвы также поздравил лауреатов с предстоящими праздниками и заслуженными наградами.

Всего награды получили 40 москвичей. Собянин вручил Орден Дружбы и Орден Пирогова, Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, медали Луки Крымского, почетную грамоту и благодарность президента РФ, а также несколько московских наград. Также ряду горожан присвоили почетные звания.