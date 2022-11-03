Более 6 тыс. калининградских школьников стали участниками проекта "Дороги Победы"

Это почти на 2 тыс. человек больше, чем в 2021 году

КАЛИНИНГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Участниками Всероссийской военно-патриотической программы "Дороги Победы" в Калининградской области в 2022 году стали более 6 тыс. школьников, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительств.

"Символично, что открытие первых "Живых уроков истории на Калининградской земле" в рамках этого проекта состоялось в День России, а итоги программы подводятся в канун Дня народного единства. Почти за полгода участниками проекта стали более 6 тыс. калининградских школьников в возрасте от 7 до 18 лет", - рассказали в пресс-службе со ссылкой на региональное отделение Российского военно-исторического общества. Это почти на 2 тыс. человек больше, чем в 2021 году.

Отмечается, что в этом году впервые опробован двухдневный формат поездок. Специально для этого были разработаны маршруты, на которых ребята знакомились с биографиями выдающихся военачальников, посетили места крупнейших боев и сражений, происходивших на территории региона за последние 300 лет.

"Для современного поколения очень важно ощущать духовную связь не только с Россией и ее славной историей, но и познавать свою малую родину. Поэтому во время поездок ребята из удаленных муниципалитетов региона от города Немана до Балтийска получили возможность побывать в областном центре, посетить лучшие музеи и тематические выставки, наладить контакты со сверстниками, а, главное, в живой непринужденной манере получить знания о родном крае", - сказали в пресс-службе.

Школьники из Калининграда, в свою очередь, побывали на востоке области, посетили города Гусев и Черняховск, которые носят имена героев Великой Отечественной войны, познакомились с историческими событиями, происходящими на территории бывшей Восточной Пруссии в периоды Наполеоновских войн, Семилетней войны, Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Все поездки являются бесплатными для школьников региона, отбор участников проводится во взаимодействии с министерством образования, министерством по культуре и туризму Калининградской области. Военно-патриотическая программа "Дороги Победы" реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта "Образование".