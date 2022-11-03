В чем секрет гениальности? Новый эпизод подкаста "Двенадцать друзей Юнга"

В новой серии подкаста "Двенадцать друзей Юнга" мы говорим об Аполлоне, Моцарте, Леонардо да Винчи, Мастере из романа Булгакова и даже о боге. Обо всех героях и реальных людях, которые воплощают архетип Творца.

Считается, что этот архетип особенно проявлен в людях искусства — писателях, художниках, музыкантах, но не только. Изобретатели, ученые, предприниматели и все креативные специалисты — тоже создатели, способные придумать инновационную идею и воплотить ее в жизнь.

Что помогает творческим личностям состояться в своем деле — талант и гениальность, упорный труд, воля случая, а может, все вместе? Почему представители этого архетипа склонны бросать свое творение на полпути и в какие еще ловушки они могут угодить? В выпуске мы отвечаем на эти и другие вопросы вместе с экспертами, а также рассказываем истории вымышленных и реальных творцов: от Ван Гога до Жан-Батиста Гренуя.

В эпизоде вы услышите:

психоаналитического терапевта, психолога сервиса "Ясно" Марию Игнатьеву;

религиоведа и культуролога Оксану Куропаткину;

стратега брендингового агентства Depot Фархада Кучкарова;

руководителя проектов фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Ирину Саминскую;

сценариста и режиссера Сергея Ильина.

Слушайте подкаст "Двенадцать друзей Юнга" на "Яндекс.Музыке" и в удобных подкаст-приложениях. Новые выпуски — каждый четверг.

Архетип Творец. Эпизод, в котором герой создает шедевр Your browser does not support the audio element. 0 00 0 00 0.5

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Проникнуть в поэтический мир одного из величайших творцов в мировой истории Данте Алигьери можно благодаря спецпроекту ТАСС, посвященному героям "Божественной комедии".