В Петербурге открыли мультимедийную выставку к 100-летию СССР

Экспозицию представили в историческом парке "Россия - моя история"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Масштабная мультимедийная выставка с технологиями дополненной реальности "100 побед СССР", приуроченная к 100-летию создания страны советов, открылась в Санкт-Петербурге в историческом парке "Россия - моя история" в четверг. Как рассказал ТАСС присутствовавший на открытии директор РАНХиГС Андрей Хлутков, такой формат может стать ключом к сердцу молодого поколения.

"Мне кажется, это ключик к сердцам нашего молодого поколения, потому что это действительно интересный интерактивный формат выставки с дополненной реальностью. Ребята внедряются в эту историческую обстановку, для них это своеобразная машина времени, которая несет их по нашей истории и обращает внимание на самые важные моменты", - сказал Хлутков.

Выставка рассказывает о выдающихся достижениях СССР через обыденные вещи повседневной жизни того времени. Она представляет собой комнаты-инсталляции, каждая из которых посвящена одному из семи десятилетий существования СССР. Заглянув в комнату того или иного времени, посетители смогут при помощи технологии дополненной реальности пообщаться с представителями разных профессий и разных эпох.

"Выставка будет интересна представителям молодого поколения, которые получат возможность увидеть ожившую картину того, что они узнали из рассказов родителей, бабушек и дедушек, а представителям старшего поколения она напомнит о событиях, непосредственными участниками которых они были. Это своего рода дань уважения к нашим ветеранам", - поделился с ТАСС генеральный директор Исторического парка "Россия - моя история" Олег Черняга.