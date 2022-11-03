Премию Общественной палаты РФ "Своих не бросаем" вручили в пяти номинациях

Это "Гуманитарная помощь жителям Донбасса", "Помощь беженцам и переселенцам", "Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора", "Историческая правда" и "Единое Отечество"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Лауреатами премии Общественной палаты (ОП) РФ "Своих не бросаем!" стали благотворительная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы", Общероссийский народный фронт (ОНФ), ОП ДНР, Российское военно-историческое общество (РВИО), а также ансамбль "Новороссия". Торжественная церемония награждения победителей состоялась в четверг в рамках итогового форума "Сообщество", который проходит в Музее Победы в Москве.

Цель премии - укрепить сплоченность гражданского общества России, поддержать социальные проекты, реализуемые на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. "Те, кто сегодня участвует в этих социальных проектах по оказанию помощи четырем новым регионам РФ, прилагают душу к реализации этой благородной миссии", - сказал на церемонии награждения первый замсекретаря ОП Вячеслав Бочаров.

Проекты-претенденты были отобраны ОП РФ и общественными палатами новых территорий России. В шорт-лист вошли 17 проектов, окончательный список победителей утвердил экспертный совет премии.

Награды были вручены в пяти номинациях: "Гуманитарная помощь жителям Донбасса", "Помощь беженцам и переселенцам", "Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора", "Историческая правда" и "Единое Отечество".

Победителями стали программа "Помощь тяжелобольным и раненым детям" (благотворительная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы"), проект ОНФ "Все для победы", публичная электронная библиотека "Донецкая библиотека фантастики" (ОП ДНР), проект восстановления мемориала "Непокоренные" в Краснодоне (РВИО), а также патриотическое творчество военно-музыкального ансамбля "Новороссия". Кроме памятного знака, лауреаты премии получат по полмиллиона рублей на развитие своих проектов.