Эксперт считает, что реестр сертифицированных нянь должен стать общедоступным

Это система, которая создает доверительную среду между родителями, нянями, детьми и органами государственной власти, отметил председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Реестр нянь, имеющих сертификат, подтверждающий соответствие профессиональным требованиям, должен стать общедоступным. Об этом сообщил в ходе итогового форума Общественной палаты РФ председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Мы разработали систему добровольной сертификации нянь в соответствии с законом о техническом регулировании в Российской Федерации, зарегистрировали эту систему в Росстандарте. Это система, которая создает доверительную среду между родителями, нянями, детьми и органами государственной власти. Задача наша в перспективе сделать ее общедоступной. Она станет такой тогда, когда государство будет предоставлять соответствующие субсидии на нянь, чего мы добиваемся, если у них есть подтверждения качества их услуг в соответствии с определенными стандартами", - сказал Рыбальченко.

В ходе реализуемого с 2018 года проекта "Профессиональные няни - детям", как подчеркнул Рыбальченко, был разработан специальный профессиональный стандарт. На его основании создана вместе со специалистами Российской академии образования программа профессионального обучения нянь, по итогам которой специалист получает соответствующее свидетельство о профессиональном обучении. За это время обучение прошли более 1 тыс. нянь. По его словам, сертификат няни свидетельствует не только об успешном прохождении обучения, он также подтверждает, что у сотрудника нет судимости, есть медицинская книжка, а также то, что "няня соблюдает определенные правила этики".

Цель проекта "Профессиональные няни - детям" - создать систему сертифицированных нянь в России. Все желающие могут пройти специально разработанную программу обучения по уходу за детьми, получить сертификат профессиональной няни и получить помощь в трудоустройстве. В 2018 году проект "Профессиональные няни - детям" получил президентский грант, в 2019 году вошел в число лидерских проектов Агентства стратегических инициатив.

В рамках проекта В 2018-2019 годов в семи пилотных регионах - Башкирии и Бурятии, Белгородской, Вологодской, Ульяновской областях, Хабаровском крае и ХМАО - Югре - на основе соглашений с органами исполнительной власти были разработаны дорожные карты по созданию систем сертифицированных нянь. В настоящее время проект реализуется в 20 регионах РФ.