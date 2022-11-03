Власти Рыбинска ограничили посещение учебных заведений после убийства женщины в школе

Визиты родителей учеников, а также знакомых сотрудников коллектива запрещены без согласования с одним из работников образовательного учреждения

ТАСС, 3 ноября. Администрация Рыбинска Ярославской области ограничила посещение школ города после убийства женщины в СОШ №43. Визиты родителей учеников, а также знакомых сотрудников коллектива запрещены без согласования с одним из работников образовательного учреждения, сообщила в четверг пресс-служба горадминистрации.

"К уже существующим мерам безопасности, которые предприняты в городских школах, департаментом образования вводится дополнительная - запрет на несанкционированные визиты не только родителей, но и любых контактов рабочего коллектива - педагогов и сотрудников - с посторонними", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта мера призвана предусмотреть нештатные ситуации, аналогичные трагедии, случившейся в школе №43. В настоящее время в школах (и других образовательных организациях) города Рыбинска действует правило: проход в заведение строго регламентирован и возможен только при согласовании с одним из работников учреждения - директором, заместителем директора, классным руководителем, учителем-предметником.

"Случившееся в школе №43 - сигнал для дополнительной работы с персоналом каждого учреждения о недопустимости решения домашних вопросов и проблем на рабочем месте. Дополнительные инструктажи с руководителями образовательных организаций уже проведены руководством департамента", - цитирует пресс-служба директора департамента образования города Светлану Смирнову.

2 ноября мужчина пришел с ножом в школу №43 в Рыбинске и напал на сотрудницу, женщина погибла. Кроме того, ранения получила другая сотрудница учебного заведения, она была доставлена в больницу. Самого нападавшего тоже госпитализировали с ножевым ранением. На момент совершения преступления детей в школе не было.